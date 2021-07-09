Из окна 16-этажки в Якутске выпал младенец Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшная картина предстала перед прохожими в Якутске. Возле 16-этажного жилого дома на дорожке жительница города обнаружила мертвого младенца. Как сообщает издание Sakhaday, девушке сразу стало понятно, что это не кукла.

ПО словам очевидцев, малыш выглядел примерно на 5-6 месяцев. По брызгам крови на асфальте и здании стало сразу понятно, что это ребенок, а не кукла. Внимание к младенцу привлекла женщина, стоявшая на балконе. Она попросила прохожих посмотреть, что там лежит на асфальте. «Находка» шокировала местных жителей – малыш уже не шевелился и не дышал.

Тело погибшего младенца тут же накрыли и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД начали выяснять подробности. По словам женщины, которая кричала прохожим с балкона, тело, которое она изначально приняла за куклу, пролежало на улице около трёх часов, за это время никто к нему не вышел. Маму малыша сразу найти не удалось.

В Следственном комитете сообщили, что к жилому дому, где нашли ребенка, уже отправились сотрудники ведомства. Сейчас специалисты производят осмотр места происшестви, пытаются восстановить картину произошедшего, установить личность родителей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Более детальная информация будет позднее.