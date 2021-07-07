Погода в Красноярске 8 июля 2021: похолодание до +19 градусов и переменная облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

После приличного ливня, прошедшего в Красноярске 7 июля, погода стабилизируется. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске 8 июля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 8 июля днем в Красноярске температура составит около +21 градуса. Синоптики обещают переменную облачность, но на этот раз без осадков. Также подует западный ветер с порывами до 3-6 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +12 градусов. Дождь не будет, но погода обещает быть пасмурной. Слегка ослабнет ветер – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит от 737 мм рт.ст.

Прогноз портала GISMETEO менее оптимистичный. Синоптики обещают дневную температуру – до +19 градусов, пасмурность и дожди. Порывы ветра могут составить около 6 метров в секунду.

Ночью резко похолодает – до +11 градусов. Пасмурная погода сохранится. Атмосферное давление – 741-744 мм рт.ст.