В Ленинском районе Красноярска благоустроили 32 двора

Сергей Еремин и Владимир Чащин в отремонтированном дворе Ленинского района. Фото: администрация Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин проинспектировал благоустройство дворов в Ленинском районе. В 2021 году здесь отремонтировали 32 дворовые территории на средства Благотворительного фонда имени Х.М. Совмена. Работы уже завершены во дворах многоквартирных домов на улицах Шевченко, Кишиневской, Львовской, Мичурина, Рязанской, Юности и Верхней, благоустроено общественное пространство на Тобольской, 37. Продолжаются реконструкция сквера на улице Машиностроителей 3-5, ремонт входных групп «Центра социальной защиты» на Волжской, 30 и центра «Мать и дитя» на Коломенской, 26.

Сергей Еремин посмотрел, как изменились после ремонта дворы домов на улицах Юности и Шевченко.

- К благоустройству дворов я отношусь с особым чувством. К наведению порядка во дворах подключаются сами жители, и это для меня очень ценно, - подчеркнул глава города. – Не первый год благоустраивать Красноярск нам помогает наш Почетный гражданин, земляк и большой друг Хазрет Меджидович Совмен. Благодарен ему за заботу о красноярцах, за этот неоценимый вклад в родной город.

Председатель совета дома по улице Шевченко, 50 Сергей Павлов рассказал, что после ремонта двор преобразился.

- Появились качели с безопасной прорезиненной площадкой, домик-беседка для детей, другие интересные элементы. Двор просто ожил! Я живу здесь 35 лет, и двор фактически ни разу не обновлялся. Сейчас и детям стало интересно, и взрослым спокойнее. Спасибо спонсорской помощи! Все было сделано быстро и качественно, - говорит Сергей Павлов.

Добавим, в этом году в Ленинском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят еще 9 дворов, три сквера «Ярцевский», по улице Волжской и сквер по улице Борисевича, 1г. Также продолжается реконструкция площади перед ДК 1 Мая. По программе инициативного бюджетирования в порядок приведут сквер «Уютный» на Волжской.