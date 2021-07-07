Пьяный житель Хакасии натравил овчарку на участкового Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все случилось вечером 25 мая 2021 года в селе Усть-Бюр Усть-Абаканского района. 29-летний сельчанин перебрал с алкоголем и начал провоцировать конфликты с соседями. Так, с одним из них он пытался подраться, но мужчина оказался мудрее и просто вызвал полицию, сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Прибывший участковый попытался успокоить нарушителя спокойствия, но тот лишь выразил недовольство. Затем нетрезвый юноша снял своего пса породы «немецкая овчарка» с цепи и натравил на полицейского, а вдобавок избил стража порядка.

В итоге молодого человека задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

- Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в следкоме.