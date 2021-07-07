«Рассмотрите их клюв и размеры»: в Красноярский край прилетели лебеди, не похожие на других

Фото: Сергей ЧУМАКОВ

В национальном парке «Шушенский бор» впервые были замечены редкие птицы - на акватории Майнского водохранилища старший государственный инспектор Сергей Чумаков снял на фото стаю малых лебедей.

- Красота такая, 7 особей в окружении 30-35 кряков, - рассказывает он. - После взлёта лебеди сделали круг, позволив мне сделать серию снимков.

Малый или тундровый лебедь занесен в Красную книгу Красноярского края – 5 категория (вид с восстанавливающейся численностью). После «депрессии» в 1970-1980 годах, наблюдавшейся на Таймыре, в начале 1990-х, состояние популяции несколько улучшилось. В 2001-2010 годах размер Гыданской группировки достиг 8 - 8,5 тысяч особей, а Таймырской – 1 - 1,5 тысяч.

Внешне малый лебедь похож на лебедя-кликуна, но меньших размеров. Отличается по окраске клюва: у малого лебедя он черный примерно наполовину, а желтый цвет заходит на черную вершину клюва почти под прямым углом, не доходя до верхнего края ноздри. У лебедя-кликуна же клюв желтый с черным кончиком, причем желтый цвет занимает гораздо больше половины площади клюва. Молодые птицы имеют пепельную окраску оперения и чёрно-розово-красный цвет клюва. Для подрастающих птиц характерна серая окраска головы и шеи. Предпочитает открытые пространства воды, в лесистых участках не гнездится.

К слову, лебеди из Средней и Восточной Сибири зимуют в Китае и Японии. В нашем случае, вероятно, это была пролетная с более южных территорий группа птиц.