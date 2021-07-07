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Экономика7 июля 2021 10:32

Банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Удачный старт» для новых клиентов

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Банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Удачный старт». Вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб.

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 5,2% годовых, 1100 дней – 6,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по срочному вкладу «Удачный старт» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 06.07.2021г. Срочный вклад (депозит) «Удачный старт». Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Не является публичной офертой.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.