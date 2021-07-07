«Вакцинация доказала свою эффективность»: в краевых госпиталях менее 5% привитых пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошло заседание Правительства Красноярского края по эпидемиологической обстановке, где министр здравоохранения Борис Немик оценил ситуацию как напряжённую.

Он сообщил, что чаще всего люди заболевают дельта-вирусом или, по-другому, «индийским штаммом». Он отличается высокой заразностью и тяжестью заболевания. Особенно вирус опасен для пожилых людей.

В настоящее время в 48 инфекционных больницах края имеется больше 5000 коечных мест. Сейчас занято 85%. Специалисты прогнозируют, что в третью волну в госпитали могут поступить одновременно 6600 пациентов, поэтому запасы медикаментов были пополнены.

Председатель краевого Правительства Юрий Лапшин взял под свой личный контроль ситуацию с поставками в стационары лекарств и кислорода. Также в своём аккаунте Instagram главный врач краевой больницы Егор Корчагин рассказал, что сейчас потребление кислорода в 10 раз больше по сравнению с доковидным периодом.

Также на заседании решили, что ординаторы и студенты-медики вновь выйдут работать в больницы. Кроме того, планируется увеличить пункты вакцинации.

Специалисты Минздрава отметили, что на сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность. В инфекционных отделениях края на данный момент менее 5% вакцинированных пациентов. Тяжело болезнь перенесли 0,2%,а летальных исходов вообще нет.