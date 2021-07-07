Пять проектов благоустройства территорий в Красноярском крае получат гранты от СУЭК

Пять проектов благоустройства общественных пространств в городах Красноярского края будут реализованы за счет грантов Сибирской угольной энергетической компании. Проекты стали победителями Межрегионального конкурса СУЭК Андрея Мельниченко, Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «НТР» «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества».

Так, в Назарово оборудуют площадку для безопасного вождения велосипеда, в поселке Горняк (Назаровский район Красноярского края) обустроят уютный парк, в городе Бородино благоустроят территорию перед Музеем истории города, а в селе Бородино установят ограждение на детской спортивно-игровой площадке «Капитошка». К слову, площадка появилась несколько лет назад как раз благодаря победе в конкурсе. И пятый проект – возле одной из школ Канска установят уличные тренажеры.

При подведении итогов организаторы конкурса – СУЭК, Фонд «СУЭК-Регионам» и АНО «Новые технологии развития» – наряду с мнением экспертов учли результаты общественного голосования за конкурсные проекты. Такая форма сбора оценок действует уже два года на специальной электронной площадке Фонда «СУЭК-Регионам» в режиме удаленного доступа.

Жюри отметило высокую активность жителей в ходе голосования – за конкурсные проекты из 10-ти регионов суммарно были отданы почти 50 000 голосов, кстати, большинство из Красноярского края.

Всего в 2021 году на конкурс поступило 176 заявок. Для участия в межрегиональном этапе конкурса было отобрано 74 проекта. По итогам конкурса Фондом будет финансово поддержано 36 проектов.

Полный список победителей конкурса 2021 года можно найти на сайте Фонда «СУЭК-Регионам»: http://fond.suek.ru/