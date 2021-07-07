Из Краевой детской больницы в Красноярске эвакуировали 200 человек после короткого замыкания Фото: ИВАНОВА Диана

Сообщение о возможном пожаре в онкологическом отделении Краевой детской больницы на Киренского, 2А поступило в МЧС в 10:45 часов, сообщают в ведомстве. В здании произошло задымление.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 200 человек, из которых 150 – дети. К счастью, никто не пострадал, и пожара удалось избежать. Все обошлось лишь быстро ликвидированным задымлением:

- Возгорание не подтвердилось, силы и средства были возвращены. Без последующего горения, - сообщают в МЧС по Красноярскому краю.