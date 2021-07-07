В Якутии водитель сбил насмерть трёх лошадей

Фото: ГИБДД Якутии

Ночью 6 июля в Хангаласском районе Якутии женщина сбила насмерть трёх лошадей.

В пресс-службе ГИБДД по республике Саха сообщили, что за рулём автомобиля «Тойота Витц» находилась 32-летняя девушка. По словам очевидцев, она была в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекторы ничего по этому поводу не сообщают.

Автолюбительница ехала по трассе РАД «Умнас» возле зоопарка «Орто-Дойду». В это время три лошади переходили автодорогу. На высокой скорости девушка наехала на кобыл. От полученных травм животные скончались на месте.

Людей в этот момент на дороге не было. Сама автомобилистка в ДТП не пострадала, так как была пристёгнута ремнями безопасности. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения девушка отказалась.

В социальных сетях комментирующие удивлены, как на легковой машине у водителя получилось сбить одновременно трёх здоровых кобыл.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. В данный момент устанавливаются все обстоятельства и подробности произошедшего.