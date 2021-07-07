Адвокату из Красноярска назначили 7 лет колонии за передачу взятки судье

Скрин из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Адвокату Первой красноярской краевой коллегии адвокатов Ольге Ганюшкиной вынесли приговор. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, кроме того, Ганюшкина должна выплатить крупный штраф:

- Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере трехкратного размера взятки в сумме 3,6 млн рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 4 года, - сообщают в ведомстве.

Напомним, что история началась еще в декабре 2018 года. Ганюшкина выступила как посредник при передаче взятки судье в 1,2 млн рублей за назначение подсудимому более мягкого наказания по делу о торговле наркотиками, а также за его отправку после вынесения приговора на родину – в Киргизию.

В прокуратуре также добавляют, что уголовное дело в отношении того самого судьи сейчас в процессе расследования:

- Уголовное дело в отношении судьи, которому передавались денежные средства, находится в стадии предварительного расследования.