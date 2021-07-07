Уровень воды в красноярском Енисее продолжает снижаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в мэрии Красноярска, на 7 часов утра 7 июля уровень воды в Енисее в черте города составляет 322,8 сантиметров. За последние сутки он снизился на 0,3 сантиметра. Продолжает снижаться и сброс воды на Красноярской ГЭС, мощность составляет 4 880 кубометров в секунду.

- Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации, - добавили в городской администрации.

В зоне подтопления остаются четыре участка. Со списком можно ознакомиться здесь.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтоплений, - добавили в мэрии.