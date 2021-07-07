В Красноярске закрылся травмпункт на Баумана Фото: Мария ЛЕНЦ

В минздраве Красноярского края сообщают, что с 6 июля на ремонт закрылось травматологическое отделение по улице Баумана, 20Б в Октябрьском районе.

- Сроки проведения ремонта: 06.07-26.07.2021г. За этот период планируется отремонтировать рентген кабинет и установить новое оборудование, - передают в ведомстве.

Однако пациентов на произвол судьбы не оставят. Принимать их будут в травмпункте на улице Ленина, 150, корп. 1. Осуществляться прием будет круглосуточно.

- По окончанию работ оказание медицинской помощи в обновленном отделении будет происходить в обычном порядке, - добавили в минздраве.