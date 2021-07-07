Жителя Красноярска, сломавшего челюсть парню с крашеными волосами, задержали

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Напомним, что избиение произошло в красноярском Студгородке у подъезда одного из жилых домов. Мужчина устроил конфликт с двумя 18-летними парнями, ему не понравилось, что у юношей покрашены волосы, а в носу пирсинг.

В итоге один из пострадавших госпитализирован в больницу со сломанной челюстью. Второму повезло больше, он избежал серьезных травм.

Полиция сразу занялась поисками агрессора. Вечером 6 июля он был задержан. Драчуном оказался 30-летний житель Красноярска:

- В результате проведения проверки сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. В настоящее время мужчина 1991 г.р. доставлен в отдел полиции № 2 для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в красноярской полиции.

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