Жителям Красноярского края предлагают онлайн-обучение современным цифровым профессиям

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Жителям Красноярского края предлагают получить образование в сфере современных цифровых профессий. Такая возможность организована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Как сообщают в пресс-службе министерства, обучение будет проходить онлайн, благодаря этому оно доступно для всех желающих.

Принять участие в проекте и получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Планируется, что в 2021 году цифровые компетенции освоят не менее 25 тысяч россиян.

Чтобы стать участником проекта, слушателям необходимо до конца 2021 года подать заявку на сайте и оплатить 50% от стоимости. Вторую половину за желающих учиться внесет государство.

Компенсируется половина стоимости обучения по программам GeekBrains, Корпоративного университета Сбербанка, ИТМО, Университета Иннополис, Санкт-Петербургского Политехнического университета, Финансового университета при Правительстве РФ и еще более 20 образовательных организаций, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта – Центра компетенций Университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться.

После создания личного кабинета сервис рекомендаций подскажет, какие курсы больше подходят под запрос пользователя. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог программ». Всего предлагается 24 перспективных направления, среди которых есть: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы адаптированы под граждан с различным уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу.

Длиться обучение будет от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов будут посвящены программированию.

Каталог образовательных программ будет регулярно пополняться новыми курсами. Центр компетенций Университета 2035 продолжает прием заявок от образовательных организаций. Образовательные организации, которые планируют принять участие в проекте, могут оставить свою заявку на сайте/