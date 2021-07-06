Погода в Красноярске 7 июля 2021: штормовое предупреждение, похолодание, грозы и ливни Фото: Мария ЛЕНЦ

6 июля в Красноярске наблюдался пик аномальной жары. Температура доходила до +34, а на солнце до +44 градусов. Однако уже 7 июля погода кардинально изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске 7 июля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 7 июля днем в Красноярске температура составит около +25 градусов. Синоптики обещают обильные осадки, а в мэрии Красноярска и вовсе ожидают настоящий шторм. Также подует небольшой ветер с порывами до 2-4 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +12 градусов. Дождь ослабнет, но не прекратится. Слегка усилится ветер – до 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит от 731 до 735 мм рт.ст.

Прогноз портала GISMETEO менее оптимистичный. Синоптики обещают дневную температуру – до +26 градусов, но с грозами и ливнями. Сумма осадков возможна до 12,6 миллиметров. А порывы ветра могут составить около 10 километров в секунду.

Ночью резко похолодает – до +18 градусов. Дождь продолжится, но ослабнет. Атмосферное давление – 734-737 мм рт.ст.