В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 347 человек

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 347 человек. За все время в регионе зафиксировано 79 439 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 110 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 938 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 10 человек. Общей сложности от болезни скончались 4012 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 001 контактный человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 399 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1801. Проведено тестов на коронавирус всего 2 976 735, из них за последние сутки 2 965., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.