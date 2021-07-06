На правобережье Красноярска вводятся новые ограничения для движения транспорта с 9 июля

Ограничения вводятся из-за предстоящего ремонта Фото: Мария ЛЕНЦ

На правом берегу Красноярска вводятся новые ограничения для движения транспорта. С 9 июля по 1 августа будет ограничен проезд транспорта в районе проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» . Как сообщают в администрации, там начинается капитальный ремонт участка тепловой сети, работы будет проводить АО «Сибирьэнергоремонт».

с 20:00 9 июля до 20:00 1 августа ограничивается движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

- на пересечении улицы Фестивальная и проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» путем перекрытия полос движения;

- по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» от дома №3 до дома №1 путем установки дорожных знаков «Движение запрещено»;

- по улице Фестивальная от дома №4 до пересечения с проспектом имени газеты «Красноярский рабочий» путем установки дорожных знаков «Движение запрещено».

Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в этот же период:

- по нечетной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от дома №3 до дома №1;

- по четной стороне улицы Фестивальная от проспетка имени газеты «Красноярский рабочий» до дома №4 по улице Фестивальная.