В Красноярском крае заведены административные дела на 29 путешественников вернувшихся из-за границы

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За прошедшую неделю заведено 29 административных дел на жителей Красноярского края, вернувшихся из-за границы. Как сообщает Роспотребнадзор, путешественники не прошли двойное тестирование на коронавирус и теперь ожидают вынесения наказания.

В России установлены определенные правила возврата в страну из заграничных поездок. Одним из основных требований является прохождение двойного тестирования на ковид. Сдать анализы на определение коронавирусной инфекции следует на 3 и 5 день после пересечения границы с Россией. После получения результатов нужно обязательно внести данные на портале госуслуг.

Но, к сожалению, сразу 29 авиапассажиров проигнорировали правила возвращения и своевременно не прошли тестирование на ковид. Теперь путешественников ожидает суд, им грозит наказание в виде штрафа от 15 000 рублей до 40 000 рублей.