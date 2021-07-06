Уровень воды в красноярском Енисее продолжает снижаться

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжает снижаться уровень воды в реке Енисей. По данным администрации краевой столицы, 6 июля вода находится на отметке 323,1 сантиметра. По состоянию на 07.00 6 июля сброс Красноярской ГЭС составляет 4830 кубических метров. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

В настоящее время подтоплены:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная.