За нарушение масочного режима составлено 106 протоколов в Красноярске за неделю

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Число заболевших коронавирусом в Красноярске растет невероятно быстро. Количество зараженных ковидом уже превысило 300 человек в сутки, а вот прирост выздоровевших пока не наблюдается. Масочный режим актуален как никогда, но далеко не все это понимают.

Администрация Красноярска проводит ежедневные рейды для выявления нарушителей и поддержания порядка. Так, по словам специалистов, за прошлую неделю в краевом центре проверено 395 объектов, из них 326 объектов торговли, 9 предприятий общественного питания и 60 остановочных пунктов. На 146 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 550 бесед с горожанами. Всего было выявлено 106 антимасочников, в отношении которых составили протокол.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.