После ДТП в Норильске со скорой помощью и грузовиком заведено уголовное дело

Фото: МВД

После жуткого ДТП, произошедшего в Норильске между скорой и грузовиком, правоохранители заели уголовное дело. Как сообщают в МВД, 55-летний водитель скорой помощи серьезно пострадал и сейчас находится под присмотром медиков.

Все случилось в окрестностях Норильска 2 июня. На 5 километре трассы Норильск-Талнах 55-летний водитель медицинской «Газели», двигавшийся из Оганера в Норильск, выехал на главную дорогу, но не предоставил преимущество грузовику МАЗ. В итоге фура, груженная щебнем, столкнулась с машиной скорой помощи.

Дело на водителя МАЗа завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Проводится расследование, устанавливаются все детали происшествия. В том числе следователям предстоит выяснить были ли включены в момент ДТП специальные сигналы на автомобиле Скорой помощи, для чего полицейские просят возможных очевидцев ДТП либо граждан, обладающих достоверной информацией о случившемся, обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску по телефонам 02, 8 (3919) 47-24-01 или в Госавтоинспекцию по номеру 8 (3919) 43-54-58.