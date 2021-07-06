Погода в Красноярске на 6 июля 2021: пик аномальной жары, до +35 градусов и дождь Фото: ИВАНОВА Диана

В городе во вторник ожидается пик аномальной жары, которая наступила еще на выходных. Но без сюрпризов не обойдется. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 6 июля 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 6 июля в Красноярске ожидается настоящее пекло – до +35 градусов. При этом синоптики обещают переменную облачность и несильный ветер с порывами до 2-4 метров в секунду.

Однако продлится такая жара недолго. Уже вечером на город опустятся тучи, и пойдет дождь, хотя сильного ливня специалисты не обещают. Ночью температура опустится до +20 градусов, а дожди усилятся. Ветер же останется на том же уровне. Атмосферное давление в течение дня составит около 727-728 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, 6 июля «жарить» начнет уже утром – до +30 градусов. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Будет облачно с прояснениями. Сила ветра составит 2-3 метра в секунду.

Ночью температура опустится до +22 градусов, станет пасмурно и пойдет дождь. Атмосферное давление составит около 726 мм рт.ст.