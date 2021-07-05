В Красноярске из горящего здания на Высотной эвакуировали 25 человек

Фото: ЧП Красноярск

Пожар произошел на улице в производственно-складском заднии Высотная, 4 стр. 10. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:29 часов.

Пожару был присвоен ранг 1 БИС. На место возгорания выдвинулись 36 человек и 10 единиц техники. Из задния спасатели эвакуировали 25 человек.

По предварительной версии, пострадавших и погибших нет. Сейчас уточняется площадь пожара и причина.

Напомним также, что это уже второй пожар в Октябрьском районе Красноярска за день. Утром выгорел частный жилой дом на улице Садовая в Ветлужанке.