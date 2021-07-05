В Красноярске за июнь в ДТП пострадали 28 детей

Фото: ГИБДД Красноярск

В госавтоинспекции сообщают, что такая травматичность обуславливается несколькими факторами:

- Дети часто гуляют без присмотра взрослых;

- Увеличивается число выездов на автомобилях;

- Люди пересаживаются на модный двухколесный транспорт: скутеры, самокаты, моноколеса.

Так, за июнь в различных ДТП пострадали 28 детей, почти по одному ребенку в день. В большинстве случаев в роли пострадавших выступали дети-пешеходы – 20 человек, среди которых трое получили травмы по своей невнимательности. В остальных случаях несовершеннолетние травмировались, катаясь на двухколесном транспорте, либо будучи пассажирами.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на улице, разъяснить основные правила поведения вблизи проезжей части и на дворовых территориях, проконтролировать использование средств пассивной безопасности - шлемов, наколенников и налокотников, - а также световозвращающих элементов. Водителям также необходимо соблюдать все меры предосторожности и недопустимости рискованных маневров, особенно, когда в салоне автомобиля находится ребенок, - поясняют в ГИБДД Красноярска.