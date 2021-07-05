Сколько тратим на услуги: больше всего денег ухолит на оплату ЖКХ

Одна из самые «потребляемых» услуг - ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красноярскстат подвёл итоги работы сферы услуг в регионах Енисейской Сибири в 2020 году. Объем платных услуг составил 164,8 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 9,7%. Каждому жителю края в среднем за год оказано платных услуг на 57 597,2 рубля.

Самые «потребляемые»: ЖКХ (39,4% от общего объема), телекоммуникационные (14,7%), бытовые (11,5%) и транспортные услуги (11%).

В 2020 году по понятным причинам больше всего снизилось количество услуг: в сфере досуга, туризма, отдыха, физкультуры и спорта. А вот по услугам почтовой связи и курьерским службам в 2020 потребление, напротив, выросло - на 3,1% в сравнении с 2019 годом.

Самые востребованные: парикмахерские (30,6% от общего числа), тех обслуживание и ремонт оборудования (30,2%), ремонт и строительство (11,2%).

Среди бытовых услуг в 2020 году снизился интерес к: , окраске и пошиву обуви, прочих видов бытовых услуг, фотоателье, ателье.

В Хакасии в 2020 году объем платных услуг составил 19,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 3,9%. В Туве составил 6,5 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 11,4 процента.