В Красноярске уничтожили более 400 кг свежих яблок

Фото: Россельхознадзор Красноярского края

Сотрудники Россельхознадзора и таможни провели рейд по продовольственным базам Красноярска. На одной из них специалисты нашли 23 картонные коробки со свежими яблоками. Общая масса составила 401 килограмм, сообщают в краевом Россельхознадзоре.

Выяснить, откуда пришла партия не удалось. Никаких товаросопроводительных документов представлено не было, а маркировка с упаковки была сорвана. В итоге все ящики были изъяты, а затем уничтожены:

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации подкарантинная продукция изъята из оборота и незамедлительно уничтожена механическим способом на полигоне ТБО, - добавили в пресс-службе ведомства.