В ГИБДД дали советы автомобилистам, как спастись в жару за рулём

Фото: ГИБДД Красноярск

В ближайшие дни в Красноярске сохранится жаркая погода, которая может плохо влиять на самочувствие водителей. Полицейские призывают следовать нескольким правилам, которые помогут автомобилистам в жару.

Перед поездкой важно оценить своё состояние и даже при малейшем недомогании не садиться за руль. В машине нужно всегда иметь несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне есть дети.

Если за рулём водителю стало плохо, необходимо сразу же остановиться, выпить воды, умыться и при необходимости – выпить лекарства.

В случае если в автомобиле нет кондиционера, поездки лучше совершать утром или вечером, когда на улице ещё не так жарко. Парковаться следует в тени, закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном, а приборную панель – мокрым полотенцем.

Дорожные полицейские рекомендуют соблюдать эти простые советы, чтобы избежать автоаварий из-за недомоганий водителей.