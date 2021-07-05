В красноярской Ветлужанке четыре часа тушили частный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

Большой частный дом загорелся в микрорайоне Ветлужанка на улице Садовая. Как сообщили «КП-Красноярск» в МЧС, сигнал о пожаре поступил в ведомстве в 04:26 часов.

На момент приезда пожарных горела обшивка дома. Тушили пламя более четырех часов. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь в 8:57 часов.

Погибших и пострадавших в пожаре не было, однако дома выгорел практически полностью. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Сотрудники МЧС выяснили причину пожара. По предварительным данным все случилось из-за короткого замыкания.