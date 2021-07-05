Титул «Миссис Красноярск-2021» завоевала 30-летняя мать двоих детей

Фото: mrs_krasnoyarsk

Имя победительницы регионального конкурса красоты «Миссис Красноярск-2021» стало известно 3 июля. В соревновании принимали участие 50 девушек в возрасте от 23-х лет в статусе жены или маме. Участницы конкурса демонстрировали не только свою красоту, но также творческие способности и умение держаться на сцене.

Фото: mrs_krasnoyarsk

Победительницей оказалась 30-летняя Надежда Акопян. Девушка работает в бьюти-сфере и воспитывает двоих детей – 8-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Надежда с детства занимается танцами, увлекается садоводством и творчеством. Первой вице-миссис стала Софья Волошина, второй вице-миссис – Татьяна Туманова.

mrs_krasnoyarsk

- Миссис Красноярск помимо ценных призов получила от представителеи Академии международных конкурсов красоты приглашение на участие в масштабном международном конкурсе «Фотомодель Мира 2021», которыи прои дет в сентябре в Сочи, - сообщают организаторы конкурса «Миссис Красноярск-2021».