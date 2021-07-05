Зона подтоплений в Красноярске продолжает сокращаться Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 5 июля уровень воды в Енисее в городской черте Красноярска составляет 323,7 сантиметров. За последние сутки уровень воды в Енисее поднялся на 0,6 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 4840 кубометров в секунду.

Зона подтоплений в Красноярске продолжает уменьшаться. На 5 июля под водой остаются 5 участков. Список здесь.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.