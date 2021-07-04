Оставленного без присмотра в автомобиле двухлетнего малыша из Якутии спасали пожарные

Фото: ГПС Якутии

Двухлетнего малыша, оставленного в автомобиле одного без присмотра, «на 5 минуточек», пришлось вызволять пожарным. Как сообщают в противопожарной службе, чьи сотрудники выезжали на помощь, ребенок заблокировал двери, открыть их без профессионального вмешательства родители не смогли.

К счастью, все закончилось благополучно. Малыш побыл пленником совсем не долго, да и ЧП произошло поздно вечером, так что никаких последствий для ребенка пребывание в запертой машине не дало.

Вызволяли мальчишку из автомобиля «Toyota Wish». Четверо пожарных с помощью специальных инструментов вскрыли дверь буквально за 5 минут. Невредимого малыша передали встревоженным родителям. Пока неизвестно, грозит ли что-то маме и папе, оставивших ребенка в автомобиле без присмотра, ведь еще не установлено, намеренно они сделали это, или просто не успели высадить мальчика из машины.

Корреспондент «Комсомольской правды» запросил информацию о случившемся в МВД Якутии.