В Красноярском крае за сутки более 300 заболевших коронавирусом

Количество заболевших стремительно растет

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 303 человек. За все время в регионе зафиксировано 78 7700 случаев заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 110 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 7233 пациента.

Число летальных случаев от увеличилось. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 3993 красноярца.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 610 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3041человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1384. Проведено тестов на коронавирус всего 2 966 121, из них за последние сутки 12 770, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.