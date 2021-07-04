«Меня не было 5 минут»: полиция Красноярска призывает родителей не оставлять детей в машинах на жаре

С наступлением лета учащаются случаи, когда родители оставляют своих детей одних в машинах на жаре, выбегая «всего на 5 минуточек». Красноярские полицейские решили наглядно продемонстрировать, что может произойти с ребенком в 30 градусную жару, запертым в машине.

В качестве аналогии сотрудники МВД использовали мороженное, которое превратилось в липкую лужицу ровно за 5 минут, пока автомобиль стоял на парковке.

За время отсутствия взрослых ребенок может получить кислородное голодание или серьезный тепловой удар. Вернувшись в машину, родители очень сильно рискуют обнаружить там малыша как минимум без сознания, а о самых серьезных последствиях даже подумать страшно.

Но оставлять детей одних не безопасно не только в жаркую погоду. Может произойти ДТП, автомобиль могут эвакуировать, угнать, разбить многое другое.

Согласно правилам, оставлять малолетних детей в автомобиле одних запрещено – за нарушение данного пункта ПДД предусмотрена ответственность.