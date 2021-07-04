Вместо остановки – кустарники: в Красноярске ликвидируют остановочный пункт «Переулок 2-й Индустриальный»

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В Красноярске вместе остановки «Переулок 2-й Индустриальный» высадят кустарник 10 июля. Такое решение приняли специалисты городской администрации. Как сообщают в мэрии, из-за остановки на дороге возникают серьезные опасные ситуации.

- Автобусы и троллейбусы останавливаются здесь при движении только в одном направлении. Оборудованной остановки для обратного направления нет и ее обустройство не нужно, так как в шаговой доступности находятся два соседних остановочных пункта. Такое положение создает опасные ситуации. Пассажиры, выходящие из транспорта, пытаются в нарушение правил дорожного движения перейти оживленную улицу Калинина в неположенном месте. Это создает аварийные ситуации, зачастую с пострадавшими пешеходами, - поясняют в пресс-службе ведомства.

Создать еще один дополнительный пешеход слишком затратно, да и в пределах доступности есть сразу 2 «зебры», оборудованные по всем правилам. Так что, проанализировав все возможные варианты, сотрудники администрации пришли к выводам, что ликвидировать остановочный пункт – самое лучшее решение.

Автобусы и троллейбусы будут высаживать и забирать пассажиров на остановках «2-ая Калинина» в районе дома по адресу ул. Калинина, 15 и «Поликлиника» в районе дома по ул. Калинина, 35.