Десятилетний мальчик погиб при пожаре в Якутске

Фото: ИВАНОВА Диана

В Якутске произошла трагедия – при тушении пожара в частном доме специалисты обнаружили тело 10-летнего мальчика. Как сообщают в СК, заведено уголовное дело.

Погибшего ребенка нашли пожарные во время локализации огня. Сотрудники приехали тушить частный жилой дом, проникли внутрь и увидели тело мальчишки. Помочь ему уже было нельзя.

На место ЧП тут же выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, которая провела осмотр. Проведены неотложные проверочные мероприятия, с места изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и отчего погиб ребенок. В Следственном Комитете завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас назначены все необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинская. Расследование продолжается.