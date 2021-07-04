Канский участковый пытался обезвредить нетрезвого водителя, а поймал угонщика

Фото: Мария ЛЕНЦ

Участковый из Канска во время патрулирования территории заметил, что автомобиль «Лада Гранта» создает серьезную опасть на дороге. Быстро сориентировавшись, сотрудник задержал автомобилиста и вызвал наряд ДПС. Как выяснилось, совершенно не зря.

Водитель «Лады» был серьезно пьян и уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде – его лишили прав на 1,5 года и выписали штраф 30 000 рублей. Но это не остановило горе-автолюбителя вновь проехаться за рулем автомобиля.

Во время разбирательств выяснилось, что «Лада Гранта» вовсе и не водителя. Он угнал её у своей организации, где работает. Надеялся, что утром потихоньку вернет и никто ничего не заметит. Сотрудники ОВД сообщили о случившемся потерпевшей стороне, представители которой написали заявление в полицию. Угнанный автомобиль возвращен собственнику.

В отношении пьяного угонщика заведено уголовное дело по двум статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.