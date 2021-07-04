Красноярский таксист обчистил своего клиента при помощи банковской карты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский таксист обогатился на забывчивом клиенте, а теперь ему светит серьезный уголовный срок. Как сообщают в МВД, 19-летний водитель украл более 13 000 рублей с карты пассажира.

Жительница краевой столицы возвращалась домой на такси, когда случайно обронила свою банковскую карту. Вовремя она этого не заметила, поэтому мысли о блокировке счета её, конечно же, сразу после поездки не посещали. Находчивый таксист вместо того, чтобы, по совести, вернуть пропажу, решил немного себя обогатить и пошел по магазинам. В общей сложности он приобрел товара на сумму свыше 13 000 рублей.

Когда списания заметила владелица карты, то она обратилась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Молодой парень во всем признался и теперь ожидает суда. Если его признают виновным, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.