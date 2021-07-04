За торговлю сигаретами в Кировском районе Красноярска заведено административное дело

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске активно взялись за уличных торговцев, а точнее за тех продавцов, которые незаконно продают товар без разрешения и в необорудованных для этого местах. Так в Кировском районе сотрудники администрации совместно с полицией пресекли торговлю сигаретами в Кировском районе.

Как сообщают в мэрии, за уличную торговлю в неустановленном месте на нарушителя составлен протокол. Сотрудниками отдела полиции изъяты табачные изделия, заведено дело об административном правонарушении.

Напомним, что за незаконную торговлю может быть вынесен серьезны штраф: на граждан – в размере от 500 до 2000 руб., на должностных лиц – от 1000 до 5000 руб., на юридических лиц – от 1000 до 10000 руб.