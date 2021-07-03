В Красноярске улицы города патрулируют ретро-автомобили. Фото: ГИБДД Красноярска

3 июля красноярской службе ГАИ-ГИБДД исполнилось 85 лет. В связи с юбилеем госавтоинспектры решили порадовать красноярцев воспоминаниями о прошлых временах. И теперь на один день в городе патрулируют ретро-автомобили.

Ретро-патрули можно было увидеть на Предмостной площади, возле ТРЦ «Красноярье», на площади Революции, на площади Победы, у ТРЦ «Планета» и на Брянской, 23. Вместе с ретро автомобилем работает «ретро-инспектор» в форме ГАИ 70-х годов.

Фото: ГИБДД Красноярска

- Ретро-патрули будут вас радовать с 10-14 часов. Затем они переместятся в полк ДПС (г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 59), где вы сможете с ними сфотографироваться до конца дня, - сообщают в ГИБДД.