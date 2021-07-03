За сутки еще 289 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 289 человек. За все время в регионе зафиксировано 78 467 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 111 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 613 пациентов.

Число летальных случаев от ковида постепенно растет. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 11 человек. Общей сложности от болезни скончались 3981 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 953 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 901 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1 498. Проведено тестов на коронавирус всего 2 953 351, из них за последние сутки 13 518., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.