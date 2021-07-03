Житель Красноярского края попался пьяным за рулем и стал фигурантом по двум уголовным делам Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось вечером 2 июля в Канске, сообщают в МВД. Полицейские обратили внимание на Ладу Гранта, создающую опасную дорожную ситуацию. За рулем автомобиля находился 48-летний местный житель.

Водитель имел признаки опьянения. Оказалось, что мужчина и ранее садился за руль нетрезвым, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Но на этом дело не закончилось. Госавтоинспекторы выяснили, что автомобиль принадлежит не ему, а предприятию, где работает задержанный.

- После трудового дня мужчина употребил спиртное и решил на служебном автомобиле уехать домой, а утром его вернуть, не уведомив о своем решении работников предприятия. Сотрудники ОВД сообщили о случившемся потерпевшей стороне, представители которой написали заявление в полицию. Угнанный автомобиль возвращен собственнику, - поясняют в МВД по Красноярскому краю.

Так мужчина стал фигурантом сразу по двум уголовным делам. За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. По первому делу ему грозит до 2 лет лишения свободы, по второму – до 5 лет.