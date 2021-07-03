В Красноярске поймали закладчика с килограммом наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина торговал наркотиками через закладки, передают в МВД по Красноярскому краю.

Да не просто торговал, а с размахом. Только в тайнике полицейские нашли сверток с «синтетикой» массой 19,3 грамма. В съемной квартире мужчины был обнаружен еще килограмм различных веществ: 824 гр «синтетики», 138 гр марихуаны и 59 гр кокаина.

В итоге красноярца задержали, а затем поместили под стражу. Ведется следствие.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.