В Красноярске с 31 июля набережная Качи станет пешеходной

Фото: мэрия Красноярска

Как сообщает мэрия Красноярска, зоной свободной от автомобилей станет территория набережной – от улицы Обороны до дома на Качинской, 62. В администрации поясняют, что сейчас этим участком пользуются в основном жители частного сектора, но у них есть альтернативные возможности проезда.

Обустройство популярного общественного пространства проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За преображение набережной проголосовали сами красноярцы.

Так, участок набережной станет пешеходным с 31 июля. Изменения будут действовать на постоянной основе.

- По поручению мэра Сергея Ерёмина в городе поэтапно создаются пространства, максимально комфортные для пешеходов. Освобождение этого участка вдоль Качи от автомобилей даст возможность пешеходам наслаждаться прогулкой по обновлённому пространству без оглядки на транспорт, - добавили в пресс-службе мэрии Красноярска.