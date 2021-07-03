В Покровском временно изменится схема движения автобуса №11

Фото: мэрия Красноярска

Схема движения одного из важнейших маршрутов Покровки изменится по направлению в центр города, сообщает пресс-служба мэрии Красноярска. Новая схема связана со строительством теплосетей на улице Чернышевского. Там временно перекроют движение на участке от улицы Мужества до Березина.

Так, автобусы 11-го маршрута будут объезжать перекрытый участок по улице Фурманова. Там даже обустроят временную остановку «ул. 5-я Полярная». В обратно направлении изменений не будет.

- По окончании ремонтных работ движение автобусов маршрута № 11 вернется к прежней схеме. Ремонт сетей планируется завершить в конце августа. Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону 256-84-00 или на сайте, - добавили в пресс-службе городской администрации.