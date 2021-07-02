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Общество2 июля 2021 14:22

На Красноярской ГЭС выступил Сибирский юношеский оркестр

На фоне каскадов воды музыканты сыграли вальс Яна Сибелиуса
Полина КУЗНЕЦОВА
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Выступление оркестрантов на фоне величественного зрелища открытых затворов водосброса. Фото предоставлено компанией

Выступление оркестрантов на фоне величественного зрелища открытых затворов водосброса. Фото предоставлено компанией

Сибирский юношеский оркестр снял презентационный видеоролик на Красноярской ГЭС в исторический период открытых затворов.

- Красноярская ГЭС компании En+Group, несмотря на свою стратегически важную промышленную роль в жизни Красноярского края, довольно часто становится площадкой для реализации творческих инициатив, даже в период защиты города от наводнения, как сейчас, - отметила Анастасия Осадчая, пресс-секретарь Красноярской ГЭС. – За вдохновением к нам приезжают художники, танцоры, и даже музыканты, как это сделал Сибирский юношеский оркестр. И мы с радостью идем им на встречу!

19 оркестрантов из 9 регионов Сибирского федерального округа и художественный руководитель оркестра Леонид Жуковский исполнили «Грустный вальс» композитора Яна Сибелиуса. Выступление юных оркестрантов проходило на фоне величественного зрелища открытых затворов водосброса. Музыка финского композитора была выбрана не случайно.

- Для меня произведения Сибелиуса занимают особое место в мировом музыкальном наследии. Настоящий восторг иметь возможность исполнять эту невероятную по красоте музыку в таком необычном месте, - поделился впечатлениями художественный руководитель оркестра Леонид Жуковский.

Это не первый случай, когда компания En+ Group поддерживает креативные проекты творческой молодежи. Так, в 2018 году на Красноярской ГЭС прошла серия плэнеров, на которой художники рисовали живописные виды природы и гидростанцию, в 2019 году на смотровой на площадке состоялся танцевальный баттл, в январе 2020 года – турнир по керлингу. Отметим, что поддержка талантливой молодежи – один из приоритетов компании En+Group и ее основателя Олега Дерипаска.

Посмотреть видеоролик выступления Сибирского юношеского оркестра можно здесь.