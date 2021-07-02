На Красноярской ГЭС выступил Сибирский юношеский оркестр

Выступление оркестрантов на фоне величественного зрелища открытых затворов водосброса. Фото предоставлено компанией

Сибирский юношеский оркестр снял презентационный видеоролик на Красноярской ГЭС в исторический период открытых затворов.

- Красноярская ГЭС компании En+Group, несмотря на свою стратегически важную промышленную роль в жизни Красноярского края, довольно часто становится площадкой для реализации творческих инициатив, даже в период защиты города от наводнения, как сейчас, - отметила Анастасия Осадчая, пресс-секретарь Красноярской ГЭС. – За вдохновением к нам приезжают художники, танцоры, и даже музыканты, как это сделал Сибирский юношеский оркестр. И мы с радостью идем им на встречу!

19 оркестрантов из 9 регионов Сибирского федерального округа и художественный руководитель оркестра Леонид Жуковский исполнили «Грустный вальс» композитора Яна Сибелиуса. Выступление юных оркестрантов проходило на фоне величественного зрелища открытых затворов водосброса. Музыка финского композитора была выбрана не случайно.

- Для меня произведения Сибелиуса занимают особое место в мировом музыкальном наследии. Настоящий восторг иметь возможность исполнять эту невероятную по красоте музыку в таком необычном месте, - поделился впечатлениями художественный руководитель оркестра Леонид Жуковский.

Это не первый случай, когда компания En+ Group поддерживает креативные проекты творческой молодежи. Так, в 2018 году на Красноярской ГЭС прошла серия плэнеров, на которой художники рисовали живописные виды природы и гидростанцию, в 2019 году на смотровой на площадке состоялся танцевальный баттл, в январе 2020 года – турнир по керлингу. Отметим, что поддержка талантливой молодежи – один из приоритетов компании En+Group и ее основателя Олега Дерипаска.

Посмотреть видеоролик выступления Сибирского юношеского оркестра можно здесь.