Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС

Сибирь– Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС.Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудования Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек.

Проект с РТРС предполагает установку 2012 БС за четыре года – не менее чем по 500 объектов ежегодно. Tele2 завершила программу 2021 года досрочно, при этом на строительство 500 базовых станций ушло всего три месяца. Оборудование оператора предназначено для работы встандартах связи 4G/2G. Жители малых удаленных поселений получили доступ к современным цифровым сервисам – информационным ресурсам, порталам госуслуг, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам.

Точки, где отсутствовала сеть других операторов, сосредоточены в Алтайском крае, Вологодской, Волгоградской и Самарской областях, Республике Бурятии. Проект также охватил местности, где Tele2 стала новым оператором связи, что способствует повышению доступности связи для клиентов.

Установленныебазовые станциизадействуют диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц – это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.