В красноярском микрорайоне Преображенский начнется благоустройство территорий

Александр Дроздов, Александр Митрошкин, Дмитрий Дмитриев и житель микрорайона обсуждают благоустройство территории Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из самых динамично развивающихся микрорайонов Красноярска – Преображенском – в августе начнутся работы по благоустройству. В районе ведется активная застройка, растет число жителей, но не вся территория приведена в порядок. В мае 2021 года группа жителей микрорайона на встрече с главой администрации Советского района Дмитрием Дмитриевым пожаловалась на отсутствие полноценной пешеходной доступности к остановке и нехватке пешеходных переходов. После чего администрация района провела несколько выездных встреч с представителями МКУ «УДИБ». Сегодня, 2 июля, состоялась очередная встреча руководства района и жителей Преображенского.

- От обсуждения вопросов переходим к конкретным действиям. Это интересный участок в плане благоустройства, здесь можно много чего сделать, - подчеркнул Дмитрий Дмитриев. – Самое важное, в районе живут люди, которым небезразличен их дом, их район, и они готовы к конструктивному диалогу.

В месте пересечения проспекта Авиаторов с улицей Подзолкова появилась станция городской электрички «Северное шоссе». Недалеко от нее – конечная остановка 27 автобуса.

- В августе доработаем участок – установим дорожные знаки, обустроим пешеходный переход, сделаем обзор на повороте. Продлим пешеходные тротуары, чтобы можно было безопасно передвигаться от станции до остановки, до жилых домов. Планируем закончить к началу учебного года, - отметил Дмитрий Дмитриев.

На этом месте может появиться парк Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй вопрос – обустройство лесопарковой зоны. Место становится популярным у жителей, но пока непригодно для прогулок.

- Микрорайон растет, жителей становится больше. Но нет благоустроенного общественного пространства, - говорит депутат Горсовета Александр Дроздов. – Зато большая, порядка 10 гектаров, зеленая территория. Были попытки выставить ее на торги, но совместно с администрацией района мы эту идею это блокировали. Сейчас наши действия такие: определиться, что территорию нельзя использовать иначе как парк, разработать проект и добиваться бюджетного финансирования для строительства парка и содержания.