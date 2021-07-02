Погода в Красноярске на 3 июля 2021: жара до +30 градусов и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске запоздало, но приходит лето. Наконец-то горожане смогут насладиться теплом. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 3 июля 2021.

По данным гидрометцентра, 3 июля 2021 года в Красноярске днем воздух прогреется до +26 градусов. Синоптики обещают солнце и практически полное безветрие. Осадков также не будет. Ночью будет тепло, температура воздуха опустится до +17 градусов, ожидается переменная облачность и без дождей. Атмосферное давление около 733 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды мало чем отличается от коллег. Синоптики обещают дневное потепление до +27 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Порывы ветра не будут превышать 2 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +19 градусов. Будет ясно и без намека на дожди. Ветер стихнет практически до полного штиля. Атмосферное давление в течение дня – 740-741 мм рт.ст.