За сутки еще 278 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае

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Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 278 человек. За все время в регионе зафиксировано 78 178 случаев заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 100 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 502 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 10 человек. Общей сложности от болезни скончались 3970 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 26 550 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 797 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1384. Проведено тестов на коронавирус всего 2 939 833, из них за последние сутки 12 204, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.